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Сегодня, 13:00

Дрозд считает Махачева фаворитом в бое с Царукяном

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Бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и армянином Арманом Царукяном.

«Бой будет интересный. Мне кажется, Исламу нужно очень хорошо подготовиться физически, так как его может ждать затяжной поединок. Есть моменты, когда он проседает в этом плане. Но в любом случае, Махачев представляется мне фаворитом», — сказал Дрозд для «СЭ».

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Поединок Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В их первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

Денис Сафронов

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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