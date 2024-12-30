Дрозд считает Махачева фаворитом в бое с Царукяном

Бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя между россиянином Исламом Махачевым и армянином Арманом Царукяном.

«Бой будет интересный. Мне кажется, Исламу нужно очень хорошо подготовиться физически, так как его может ждать затяжной поединок. Есть моменты, когда он проседает в этом плане. Но в любом случае, Махачев представляется мне фаворитом», — сказал Дрозд для «СЭ».

Поединок Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В их первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев победил единогласным решением судей.

Денис Сафронов