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Немков — о бое Махачева с Царукяном: «Арман поднабрал, Ислам тоже вырос. Поединок будет конкурентный»

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Российский боец ММА Вадим Немков в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Будет красивый поединок. Арман поднабрал с момента их первой встречи. Ислам тоже очень сильно вырос. Думаю, бой будет с конкуренцией, интересный, яркий. Если сравнивать по их поединкам с соперниками одними и теми же, то, наверное, Ислам — фаворит», — сказал Немков для «СЭ».

Ислам Махачев (справа) против Армана Царукяна в&nbsp;первом бою 20&nbsp;апреля 2019 года. Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

Бой россиянина Махачева (26-1) и армянина Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Александр Абустин

UFC 311
Арман Царукян
Вадим Немков
Ислам Махачев
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