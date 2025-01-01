Немков — о бое Махачева с Царукяном: «Арман поднабрал, Ислам тоже вырос. Поединок будет конкурентный»

Российский боец ММА Вадим Немков в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Будет красивый поединок. Арман поднабрал с момента их первой встречи. Ислам тоже очень сильно вырос. Думаю, бой будет с конкуренцией, интересный, яркий. Если сравнивать по их поединкам с соперниками одними и теми же, то, наверное, Ислам — фаворит», — сказал Немков для «СЭ».

Бой россиянина Махачева (26-1) и армянина Царукяна (22-3) состоится в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января на турнире UFC 311. В первом поединке, который прошел в 2019 году, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Александр Абустин