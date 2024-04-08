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Сегодня, 11:20

Камил Гаджиев: «Павлович и Волков не могут ставить условия UFC»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на новость, что третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) и шестой номер рейтинга в тяжелом весе Александр Волков (37-10) отказались драться друг с другом.

«Павлович заявил, что не будет драться с Волковым, несмотря на анонс боя. Могут ли они ставить UFC такие условия? На данный момент не могут, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. —Ни Павлович, ни Волков не в той ситуации, чтобы говорить, что они могут драться за пояс. Сегодня они не могут драться за титул. Для этого нужно пройти определенный путь — выиграть по два боя и тому, и другому. И тогда они могли бы прийти к бою за пояс.
Это было бы, конечно, беспрецедентно, но вероятность того, что это случится, мала. Не то что я не верю в Павловича или Волкова, но кроме них есть еще как минимум пять тяжей в UFC, которые тоже нацелены на этот пояс, и еще два тяжа в UFC, которые этими поясами владеют. Среди них — Том Аспиналл и Джон Джонс, у них совсем другие планы на жизнь, как и у UFC, которые наверняка не рассматривают бой Волкова и Павловича как титульный на ближайшее время. То, что не согласились, это неудивительно. Я тоже в этот бой не очень-то верил, ну, вплоть до того, что Серега и Саша, насколько я знаю, не так давно вообще в одном зале занимались».

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой состоится в со-главном событии вечера.

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