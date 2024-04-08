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Сегодня, 11:53

Камил Гаджиев о бое Шары Буллета и Игоря Потери: «Шара, надо побеждать!»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отметил принципиальность боя между россиянином Шарабутдином «Шарой Буллетом» Магомедовым (12-0) и украинцем Игорем Потерей (20-5).

«Шаррабуллит назвал принципиальным предстоящий бой с украинцем Игорем Потерей из-за того, что Потеря неуважительно радовался победе над Шогуном Руа, который является любимым бойцом Шары. Давайте называть вещи своими именами: принципиальным этот бой является вовсе не поэтому. Если это принципиально для Шары — это его личное дело. Для нас, российских болельщиков, этот бой принципиальный, конечно же, не поэтому, давайте называть вещи своими именами.

Сегодня Игорь Потеря, который высказывается по поводу СВО, себя, по сути, противопоставляет российским болельщикам, всем россиянам в общем-то. Не мы это сделали, Игорь Потеря сам, по-моему, в эту степь пошел. Поэтому для нас этот бой тоже принципиальный. Шара, надо побеждать!» — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Магомедов подерется с Потерей 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Игорь Потеря
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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