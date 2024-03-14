Кайла Харрисон — о словах Царукяна: «Это неуважительно»

Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, чемпионка мира по дзюдо, экс-чемпионка PFL и ныне боец UFC Кайла Харрисон (16-1) прокомментировала вопрос фаната на пресс-конференции четвертому номеру рейтинга в легком весе Арману Царукяну (21-3): «Сколько бы ты кинул палок Харрисон?» На это Царукян ответил: «Парочку».

«Это неуважительно... Вы никогда не услышите, чтобы женщину спросили: «Сколько раз ты бы занялась сексом с Алексом Перейрой?» — сказала Харрисон в эфире The MMA Hour.

Ранее менеджер Царукяна Саят Абдрахманов в интервью «СЭ» сказал: «У Армана цель — быть на слуху. И черный пир — это тоже пиар».