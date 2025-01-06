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Сегодня, 11:41

Колби Ковингтон: «В Царукяне много мощи, которая поможет нокаутировать Махачева»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон считает, что российский боец Арман Царукян может победить соотечественника Ислама Махачева в турнире UFC 311.

«Арман — классный спортсмен. Думаю, он может победить. Посмотрите, какой он пластичный. То, как он выбрался из удушающего приема Чарльза Оливейры, впечатляет. Он агрессивный парень с классным тренером. Я верю в него. В нем много мощи, которая поможет нокаутировать Ислама», — сказал Ковингтон на канале Submission Radio.

Турнир UFC 311 состоится в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Шоу пройдет в ночь с 18 на 19 января 2025 года по московскому времени. Начало турнира — в 2.00 мск.

28-летний Царукян провел в профессиональных ММА 25 боев, одержал 22 победы и потерпел 3 поражения.

33-летний Махачев в карьере имеет 27 боев, 26 побед и 1 поражение. Последний раз россиянин выходил в октагон в июне этого года в турнире UFC 302. Тогда Ислам победил Дастина Порье удушающим приемом.

Ислам Махачев vs Арман Царукян: основная информация о главном бое UFC 311

UFC 311
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