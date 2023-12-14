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Сегодня, 18:37

Муслим Салихов рассказал, за кого он болеет в бою Эдвардса и Ковингтона

Давид Хачатрян
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39-летний российский полусредневес UFC Муслим Салихов (19-4) считает, что если третий номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) победит чемпиона Леона Эдвардса (21-3), то будет заслуженным чемпионом. Об этом боец сказал в интервью «СЭ».

— Мой коллега высказал мысль, что если Колби выиграет, то будет «чемпионом-подделкой». В последних четырех боях у него 2-2, а самое главное — последние три победы у него были над бойцами, которые уже на спаде: Тайрон Вудли, Хорхе Масвидаль и Робби Лоулер. Если Коли выиграет, он будет «чемпион-подделка»?

— Как он может быть «чемпионом-подделкой», если побьет чемпиона? Он же побил чемпиона, если он, конечно, побьет, в чем я не уверен. Но если он побьет чемпиона, который на длинной серии побед, который дважды побил Камару Усмана, он будет чемпионом. Он заслуживает это. Неважно, как он до титульного боя добрался. В UFC главное — говорить, и он эту задачу выполняет.

— Ваши симпатии на чьей стороне?

— На стороне Эдвардса. Мне нравится его стиль. Я не знаю его как человека, но как боец он мне очень нравится, — сказал Салихов «СЭ».

Эдвардс и Ковингтон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
Муслим Салихов
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