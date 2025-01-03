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Сегодня, 13:00

Уланбеков: «Умар другого класса боец, а у Мераба только борьба и выносливость»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков в комментарии «СЭ» поделился мнением о бое за титул UFC в легчайшем весе между чемпионом Мерабом Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым.

«Умар — это вообще другого класса боец, — сказал Уланбеков в интервью «СЭ». — У Мераба есть только борьба и выносливость. Я же вижу, как Умар готовится, тренируется. Его спарринг-партнеры намного тяжелее делают переводы, чем Мераб. Мне кажется, что Мерабу будет тяжело переводить в партер. Если и переведет, еще ведь внизу надо удерживать, а в зале практически никто в его весе не может удержать в партере».

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Нурмагомедов и Двалишвили сразятся на турнире UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе. В главном событии вечера чемпион легкого веса Ислам Махачев сразится с Арманом Царукяном.

Также в турнире UFC 311 примет участие Уланбеков — его соперником станет американец Клейтон Карпентер.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Тагир Уланбеков
Умар Нурмагомедов
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