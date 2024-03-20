Жумагулов рассказал, что за полгода в США потратил около 70 тысяч долларов

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов, говоря об уровне подготовки чемпиона UFC Илии Топурии, упомянул о своих тратах в США.

«После боя с Волкановски начал за ним наблюдать [за Топурией], все его старые бои посмотрел. Как боец он очень сильно вырос. У него команда очень сильная. Я был в шоке от того, как они вес гоняют, там целая команда. Человек 10: врачи, кто-то его мажет, кто-то его поднимает, кто-то пульс проверяет, кто-то воду дает. Упирается ли это все в финансы? В Америке, если честно, очень дорого жить. Получается, последние полгода я был там, и у меня пять боев подряд было. За полгода около 70 тысяч долларов потратил. А представь, какая у Топурии команда», — цитирует Жумагулова Legalbet.

Жумагулов дебютировал в UFC в 2020 году. На его счету 1 победа и 6 поражений в промоушене. В 2023 году казахстанец покинул UFC.