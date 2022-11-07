Федерация дзюдо России планирует проведение турниров с участием иностранных спортсменов

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик сообщил, что организация намерена проводить профессиональные турниры с участием приглашенных иностранных спортсменов.

«Мы запланировали и будем организовывать большие так называемые профессиональные турниры в России с привлечением иностранных спортсменов. Но это не отменяет основной задачи, потому что мы заслужили и имеем юридическое и моральное право участвовать в Олимпийских играх и в отборе к ним. Без международного спарринга нам трудно, но в этом плане у нас тоже есть преимущество, потому что ФДР сегодня — одна из самых многочисленных организаций, у нас много спортсменов хорошего уровня», — приводит слова Соловейчика ТАСС.

В феврале МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

В начале марта Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о том, что российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях под флагом организации.

Россияне выступали в нейтральном статусе в турнире «Большого шлема» в Монголии, однако в сентябре исполнительный комитет IJF отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях до января 2023 года.