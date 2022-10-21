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Единоборства / ММА

Сегодня, 14:44

Терюшков — о ранении тренера по дзюдо Романова: «Настоящий мужик! Нужно показывать его пример везде!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Депутат Госдумы Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о ранении заслуженнего тренера России по дзюдо Игоря Романова в зоне специальной военной операции.

«Молодец! Как настоящий мужик исполняет свой долг: защищает свою родину. Его пример — показатель для многих, не только для спортсменов. А пример Игоря Романова нужно везде тиражировать и показывать. А не Даню Милохину по телевизору», — сказал Терюшков «СЭ».

Олимпийский чемпион по дзюдо 2012 года Арсен Галстян сообщил, что получивший ранение в Запорожской области Романов будет прооперирован в ближайшее время.

Роман Терюшков
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Раненный в Запорожье тренер по дзюдо Романов будет прооперирован