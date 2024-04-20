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Бокс/ММА

Сегодня, 08:48

Всех участников массовой драки на турнире ММА в Москве пожизненно дисквалифицируют

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Руководство организации Hardcore дисквалифицирует всех участников массовой драки, которая произошла на турнире ММА в Москве.

«Все участники будут пожизненно дисквалифицированы. Хейбати отдаст девушке весь свой гонорар», — сообщили в организации Hardcore ТАСС.

Турнир прошел 19 апреля в Москве. Главным событием стал бой Аркадия Осипяна и Али Хейбати. Поединок завершился победой представителя Армении.

После боя в зале началась массовая драка, где возле октагона толпа избивала Осипяна. Иранец Хейбати ударил ногой ринг-герл, выносившую таблички с номерами раундов.

Источник: ТАСС
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