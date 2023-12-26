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Сегодня, 23:17

Грозин победил Касымбаева на 81-м турнире лиги «Наше Дело»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпиона международного Гран-при «Наше Дело» Александра Грозина победил звезду смешанных единоборств из Казахстана Муратбеком Касымбаем на 81-м турнире лиги «Наше Дело».

Грозин выиграл раздельным решением судей.

В соглавном бою вечера Федор Колтун победил Михаила Колобегова техническим нокаутом по окончании первого раунда.

В других поединках 81-го турнира «Наше Дело» Хайбула Мусалов одержал победу в бою с Михаилом Гогитидзе техническим нокаутом в первом раунде, Даниял Эльбаев задушил Николая Савилова, Мурад Легенда, настоящее имя Исрапил Рамазанов, единогласным решением судей победил звезду поп-ММА Фарида Ядуллаева, а Ярослав Кук раздельным решением обыграл Ильнара Ишимбаева.

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