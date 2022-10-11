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Сегодня, 11:12

Российские самбисты готовы добровольно принять участие в СВО

Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что некоторые самбисты готовы вступить в добровольческие отряды для участия в специальной военной операции на Украине.

«Среди самбистов уже есть желающие пойти добровольцами, даже среди моих ровесников. Идея создания добровольческих отрядов отличная. Это было и в годы Великой Отечественной войны. Спортсмены более дисциплинированные, они быстро адаптируются к ситуации и очень патриотичные. Я в этом уверен», — цитирует «РИА Новости» Лайшева.

Вчера, 10 октября сообщалось, что планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221011/layshev-1823015672.html
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