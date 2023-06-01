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Тхэквондо

Сегодня, 21:35

Российская тхэквондистка Адебайо завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская тхэквондистка Кристина Адебайо стала бронзовым призером чемпионата мира в Баку в весовой категории свыше 73 кг.

В полуфинале она уступила представительнице Турции Нафии Куш. На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место, поэтому Адебайо автоматически завоевала бронзу. Вторым бронзовым призером стала британка Бьянка Кук, в полуфинале уступившая представительнице Узбекистана Светлане Осиповой.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Чемпионат мира по тхэквондо завершится 4 июня.

Сборная России по тхэквондо
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