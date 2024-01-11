Всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе

Федерации тхэквондо (World Taekwondo) расширил допуск спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

В апреле 2023 года федерация допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.

Совет World Taekwondo разрешил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях не под эгидой федерации, но признанных World Taekwondo.

Ранее российские и белорусские спортсмены не могли участвовать в таких турнирах из-за сложностей с проверкой критериев соответствия.