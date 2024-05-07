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Верить в сказку. Быть как Фергюсон и Венгер. Колонка Казанского — про Унаи Эмери

Казанский оценил работу Эмери в «Астон Вилле»
Денис Казанский
Колумнист
Унаи Эмери.
Фото «СЭ»
Унаи Эмери.
Фото Global Look Press
Олли Уоткинс.
Фото Global Look Press
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Денис Казанский возвращается со своей авторской рубрикой «Биг-Ден», чтобы рассказать про феномен «Астон Виллы» и ее тренера, который пишет свою историю.

Унаи Эмери мечтал попасть в сказку. Стать героем русской народной команды не получилось, во французском фольклоре не задержался. Только в Испании он к этому приблизился. Со скромными «Севильей» и «Вильярреалом» Унаи взял четыре европейских трофея. Для кого-то достаточно, чтобы сесть за письменный стол и думать над автобиографией. Но баску нужно было нечто особенное. Не писать сказку, а быть ее героем. Сделать такое, чтобы его ставили в пример всему футболу, а поколения слагали легенды: «Вот клуб, который построил Унаи!»

Так когда-то говорили про сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера.

Эмери примеривается к славе большого масштаба.

Два года назад его позвали в Бирмингем спасти несчастную «Астон Виллу». Экспериментальные финансовые трюки китайского владельца Тони Ся и тренерские неудачи Стивена Джеррарда довели команду до зоны вылета.

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Эмери тогда скучал в «Вильярреале». Удивительный поход в полуфинал Лиги чемпионов 22 года казался потолком для скромной команды, ла лигу не выиграть, нужен новый вызов.

Звонок из Бирмингема был вовремя. Он взял трубку.

В первой же игре под его присмотром «Вилла» победила «Манчестер Юнайтед» 3:1, и началось строительство. Финансируют этот объект американец Вес Эденс и египтянин Нассеф Савирис. «Вилла» — их большое совместное творчество. Хозяева клуба уже давно в спортивном бизнесе, помогая финансами командам НБА и НХЛ.

Задачу Эмери поставили без иллюзий — поднять команду вверх по таблице. А дальше «поговорим».

Унаи утомлял своих футболистов многочасовыми теориями и тренировками. Видео монтировал сам, за руку водил футболистов по полю, расставляя их в нужном ему ракурсе.

Его команды всегда хорошо знали, что делать с мячом и без мяча. Знали, как вести себя в переходных фазах. Только сильная теория способствует удачной практике — этому он учил всегда. Научил и бирмингемцев.

«Вилла» финишировала на седьмом месте чемпионата и получила право играть в Европе, в Лиге конференций.

Это был ошеломительный успех в глазах окружающих.

Но Эмери нужно больше.

Унаи Эмери.
Фото Global Look Press

Владельцы поверили в его амбиции и разрешили собрать собственную большую испанскую команду.

За футбольные операции в Бирмингеме отвечает Мончи. Человек, который когда-то вместе с Эмери сделал «Севилью» успешным европейским клубом. Личный помощник Унаи Дамьян Видагани теперь следит за всеми деталями быта главной команды и структуры всего клуба. Это треугольный фундамент власти.

«Разница между поражением и успехом — всего лишь время», — так говорит Видагани. Вместе с Мончи время они гарантируют, принимая всю критику и давление на себя. Баску нужно только творить на футбольном поле.

После шокирующего поражения от «Ньюкасла» в первой игре чемпионата (1:5) сэр Алекс Фергюсон сказал: «Я не могу поверить такому счету. «Астон Вилла» играла фантастически и пропустила плохие голы. Ты можешь выносить соперника, но не забить — вот, что случилось с «Виллой».

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Эмери вряд ли нуждался в адвокате, но от такого отказываться нельзя. Слова великого тренера убедили Эмери в адекватности его методов. К концу календарного 2023 года «Астон Вилла» проиграла лишь трижды, победив почти всю верхушку — «Сити» (1:0), «Арсенал» (1:0), «Тоттенхэм» (2:1). Поражение от «Ливерпуля» на «Энфилде» (0:3) выбивается из этой линейки. Однако игра на «Вилла Парк» еще впереди.

Эмери экспериментирует в своей схеме с двумя «десятками», он обогащает амплуа нападающего Олли Уоткинса. На новый уровень выходят как проверенные, так и молодые игроки. Он не делит команду на состав играющий и помогающий. Каждый знает свою роль и свою цену для процесса и результата.

Олли Уоткинс.
Фото Global Look Press

Сейчас «Вилла» в полуфинале Лиги конференций. Шансы на финал теоретические. Эмери проиграл «Олимпиакосу» дома 2:4.

Но фокус сейчас совсем на другом. У «Астон Виллы» просто роскошные шансы быть в четверке, а значит, играть в Лиге чемпионов. До конца турнира два с половиной тура, отрыв от «Тоттенхэма», занимающего пятое место, по потерянным — четыре очка.

Главный турнир всей Европы — это большие деньги. Их есть на что и кого потратить. Аппетит явно вырос, состав требует усиления и уплотнения. Но гораздо важнее сама возможность оказаться в турнире, который бирмингемцы из скромного района Астон выигрывали более 40 лет назад.

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Тогда это был Кубок европейских чемпионов. В финале в Роттердаме «Вилла» победила 1:0 «Баварию» с Румменигге, Брайтнером и Аугенталером. Захватив еще и Суперкубок Европы. Тогда этот трофей разыгрывали в январе в двух матчах. Сейчас звучит космически странно (как и в ситуации с «Баварией»), но «Астон Вилла» обыграла «Барселону» 3:1.

У Эмери нет задачи вернуть те времена. Ему нужно сделать что-то новое.

Уже по ходу этого сезона Эмери продлил контракт с клубом до 2027-го. Всего полтора года работы убедили владельцев, что баск — тот самый тренер, который может построить успешный клуб. Здесь и сейчас. На завтра и вдолгую. Как когда-то получилось у француза в «Арсенале» и шотландца в «МЮ».

Поэтому он отказал «Баварии». Там Унаи был бы очередным наемным тренером для истории великого клуба.

В Бирмингеме у него есть возможность стать героем сюжета своей сказки. Это куда интересней.

Футбол
ФК Астон Вилла
Денис Казанский
Унаи Эмери
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