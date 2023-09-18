Россиянки Сидельникова и Полещук проиграли украинкам в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе

Сегодня, 15:23
Россиянки Анастасия Сидельникова и Екатерина Полещук не смогли пройти в четвертьфинал чемпионата мира по вольной борьбе.
Сидельникова, выступающая в весовой категории до 59 килограмм, уступила украинке Юлии Ткач в 1/8 финала турнира со счетом 4:5.
Полещук, которая заявлена в весовую категорию до 55 кг, проиграла в 1/8 финала еще одной представительнице Украины Марии Винник со счетом 1:2.
После поединков соперницы не пожимали друг другу руки.
Чемпионат мира по вольной борьбе-2023 проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.