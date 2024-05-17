«Бостон» и «Флорида» сыграют 18 мая в матче плей-офф НХЛ

«Бостон» дома примет «Флориду» в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 в ночь с 17 на 18 мая. Игра пройдет на льду арены «ТД-гарден». Она начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида» можно в специальных сообществах соцсети «ВКонтакте». Представляем вам несколько вариантов для просмотра игры Кубка Стэнли: 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события шестого поединка серии четвертьфинала Кубка Стэнли между «Брюинз» и «Пантерз».

Счет в серии до четырех побед: 3-2 в пользу «Флориды». 15 мая «Бостон» на выезде обыграл «пантер» со счетом 2:1.

Ознакомиться с информацией о способах просмотра матчей плей-офф НХЛ в России можно на этой странице.

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