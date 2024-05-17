Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:20

«Бостон» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ

«Бостон» и «Флорида» сыграют 18 мая в матче плей-офф НХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Флориды» Сергей Бобровский (слева) и Сэм Райнхарт.
Сергей Бобровский (слева) и Сэм Райнхарт.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Бостон» дома примет «Флориду» в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли-2024 в ночь с 17 на 18 мая. Игра пройдет на льду арены «ТД-гарден». Она начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида» можно в специальных сообществах соцсети «ВКонтакте». Представляем вам несколько вариантов для просмотра игры Кубка Стэнли: 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события шестого поединка серии четвертьфинала Кубка Стэнли между «Брюинз» и «Пантерз».

Счет в серии до четырех побед: 3-2 в пользу «Флориды». 15 мая «Бостон» на выезде обыграл «пантер» со счетом 2:1.

Ознакомиться с информацией о способах просмотра матчей плей-офф НХЛ в России можно на этой странице.

НХЛ: новости и обзоры матчей, расписание и результаты игр плей-офф, статистика хоккеистов в Кубке Стэнли-2024 в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Роналду: «Моя самая большая мотивация — продолжать играть»
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Путин заявил об отсутствии у России планов по взятию Харькова
Семак снова стал дедом, может потерять форварда, у легионеров исчезает мотивация, клуб всё опровергает. Что сейчас происходит в «Зените»
МИД Литвы вызвал представителя РФ и выразил протест
В Британии обеспокоились последствиями ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ
Популярное видео
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Панарин признался, что очень нервничал во время шестого матча против «Каролины»
Шестеркин вышел на шестое место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей
«Эдмонтон» на грани вылета из плей-офф. Команду подвел Макдэвид
Форвард «Ванкувера» Ди Джузеппе повторил клубное достижение Игоря Ларионова в плей-офф НХЛ
Панарин отреагировал на хет-трик Крайдера в шестом матче против «Каролины»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Каменский прокомментировал шансы «Рейнджерс» на завоевание Кубка Стэнли