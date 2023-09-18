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Сегодня, 16:51

Садулаев вышел в полуфинал ЧМ-2023 в Сербии

Руслан Минаев
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Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал чемпионата мира 2023 года в Сербии.

Двукратный олимпийский чемпион в четвертьфинале победил иранца Моджтабу Голейджа. Схватка завершилась со счетом 4:4, россиянин победил на туше.

За выход в финал Садулаев, который соревнуется в весовой категории до 97 кг, встретится с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым.

27-летний российнин является 5-кратным чемпионов мира. Он брал золотую медаль в Ташкенте-2014, Лас-Вегасе-2015, Будапеште-2018, Нур-Султане-2019 и Осло-2021. Также на его счету серебро ЧМ-2017 в Париже.

Абдулрашид Садулаев
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