Свирин: «Федерация гребного спорта возобновит сотрудничество с Китаем в феврале или марте»

Президент ФГСР Алексей Свирин рассказал, что Федерация гребного спорта России планирует возобновить сотрудничество с коллегами из Китая в феврале или марте.

«Сейчас мы очень сильно ждем, когда в Китае улучшится эпидемиологическая ситуация. Обсуждаем будущий сезон с белорусской федерацией, хотя календарь, в принципе, уже сформирован. Он будет практически таким, как в этом году. Поэтому будем плотно работать с белорусами и ждать, когда откроется Китай», — цитирует Свирина ТАСС

Летом 2022 года сообщалось, что российские гребцы получили приглашение в Китай на один из турниров, который должен был пройти в октябре. Но из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране, поездка россиян на эти соревнования оказалась невозможной.