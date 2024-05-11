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Сегодня, 20:13

ИИХФ отстранила вратаря Федотова от участия в своих турнирах на три года

Виктория Кравченко
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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ИИХФ запретила голкиперу ЦСКА Ивану Федотову принимать участие в турнирах под эгидой федерации в течении трех лет. Это решение распространяется в том числе на Олимпийские игры, сообщает «РИА Новости Спорт».

На ЦСКА наложили двухлетний запрет на проведение международных трансферов. Он будет действовать со дня ввода первоначального запрета на трансферы на один год — с 11 августа 2024 года по 10 августа 2026 года.

В мае 2022 года Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В августе 2023 года ИИХФ объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Голкипера дисквалифицировали на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на трансферы сроком на один сезон.

1 сентября Федотов провел первый матч за ЦСКА в регулярном чемпионате сезона-2023/24. В итоге на его счету 44 матча в регулярке и 5 игр в плей-офф в минувшем сезоне КХЛ.

В марте 2024 года ЦСКА расторг контракт с Федотовым, после чего 27-летний хоккеист присоединился к «Филадельфии». Россиянин провел за клуб НХЛ три матча, а после окончания сезона заключил новый 2-летний договор с суммарной зарплатой в 6,5 миллиона долларов.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240511/khokkey-1945292863.html
Иван Федотов
Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
25
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