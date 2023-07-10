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Сегодня, 12:34

В Госдуме РФ считают, что гребцы пропустят молодежный ЧМ из-за дискриминирующих факторов

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость, что российские гребцы пропустят молодежный чемпионат мира из-за отказа подписывать декларацию нейтральных спортсменов.

«Здесь очень важна позиция российской федерации гребного спорта. Я думаю, не все так однозначно по поводу этой декларации. Ориентироваться надо на официальную позицию и Министерство спорта РФ. Понятно, что если бы не было дискриминирующий факторов, то спортсмены с большим энтузиазмом выступили бы на любых соревнованиях. В том числе на чемпионате мира. Надо внимательно изучить документы, которые от них требуются. Я думаю, есть какие-то подводные камни. Просто так никто от чемпионата мира не отказывается», — сказал Свищев «СЭ».

7 июня исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, к соревнованиям в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира.

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Дмитрий Свищев
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