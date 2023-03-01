Джефф Монсон: «Дзюба — настоящий мужик»

Бывший боец MMA Джефф Монсон рассказал о своем отношении к высказываниям Артема Дзюбы о том, что он поддерживает Россию.

«Артем Дзюба — настоящий мужчина, потому что он публично отстаивает правду, когда это может повлиять на его карьеру и будущее. Он настоящий мужик, потому что придерживается справедливой и правильной позиции, а не только потому, что поддерживает Россию. Поддержка своей страны не делает вас настоящим мужчиной. Поддержка правды и справедливости делает это», — приводит слова 52-летнего американского экс-спортсмена, а ныне российского депутата «РБ Спорт».

34-летний нападающий «Локомотива» ранее в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил: «Я полностью за президента, за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну».