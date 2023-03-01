Шакира о расставании с Пике: «Думала, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной, но это ложь»

Известная певица Шакира рассказала об изменениях в жизни после расставания с экс-футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике.

«Когда-то я купилась на историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной. У меня тоже была мечта иметь семью, где у детей были бы отец и мать, которые жили бы под одной крышей. Но не все мечты в жизни исполняются. Я думаю, что мне более чем воздалось благодаря двум замечательными детям, к которым я переполняюсь любовью каждый день. Я поняла, что рассказы о том, что женщине нужен мужчина, — это ложь», — приводит слова Шакиры Marca.

Певица отметила, что всегда была эмоционально зависима от мужчин, но теперь все изменилось и она чувствует себя самодостаточной.

«Должна признаться, я всегда была эмоционально зависима от мужчин. Теперь я думаю, что смогла взглянуть на это иначе. Сегодня я чувствую себя самодостаточной. Кто-то должен был запечатлеть тот день, когда я работала над песней с диджеем Bizarrap. Я вышла из студии совершенно другим человеком. Эта песня дала мне возможность выпустить пар, и это помогло мне оправиться. Если бы у меня не было возможности самовыражаться с помощью песен, думаю, я бы сейчас была совсем другой», — сказала Шакира.

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. Пара состояла в отношениях с 2011 года. Они не были официально женаты.

У Пике и Шакиры есть двое сыновей: Милан и Саша. Певица получила опеку над ними после расставания с футболистом.