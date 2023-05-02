КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

2 мая, 23:15

Роналду обошел Месси в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes.

Суммарный доход португальца за последние 12 месяцев составил 136 миллионов долларов. Треть этой суммы составляет зарплата игрока. При расчете суммы Forbes учитывал период простоя Роналду перед подписанием контракта с «Аль-Насром».

Второе место рейтинга занимает форвард «ПСЖ» Лионель Месси, чей доход составил 130 миллионов долларов. Половина из них — 65 миллионов — составляет рекламные контракты.

Тройку замыкает одноклубник Месси — Килиан Мбаппе. Доход француза составил 120 миллионов долларов. Зарплата и бонусы игрока составили 100 миллионов.

Среди баскетболистов в рейтинг вошли форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (4-е место, 119,5 миллиона долларов), разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри (8-е место, 100,4 миллиона) и форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт (10-е место, 89,1 миллиона).

На пятом месте расположился мексиканский боксер Сауль Альварес — 110 миллионов долларов.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Кевин Дюрант
Леброн Джеймс
Сауль Альварес
Стефен Карри
4
Обсудить
Читайте также
«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо
Медведев победил друга по компьютерным играм. Даниил был в шаге от поражения
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Опрос показал, какое время года — любимое у офисных работников