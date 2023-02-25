Монсон подал документы на отказ от гражданства США

Экс-боец ММА Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с отказом от гражданства США.

«Я до сих пор нахожусь в процессе отказа от гражданства США. Подал все документы. Теперь мне осталось пройти собеседование в американском посольстве», — сказал Монсон «СЭ».

52-летний Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу, бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На его счету 60 побед, 26 поражений и 1 ничья.