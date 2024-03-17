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17 марта, 13:20

Шакира призналась, что поставила карьеру на паузу ради Жерара Пике

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жерар Пике и Шакира.
Фото Global Look Press
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Колумбийская певица Шакира рассказала, чем ей пришлось пожертвовать во время отношений с бывшим защитником сборной Испании Жераром Пике.

«Долгое время я откладывала свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол. Ради любви пришлось многим пожертвовать», — приводит слова Шакиры The Sunday Times.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 11 лет совместной жизни. Отмечалось, что причиной разрыва стали измены футболиста. У пары есть двое детей: Милан и Саша.

Пике завершил свою карьеру в конце 2022-го в «Барселоне». Также 37-летний испанец выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

Жерар Пике
Футбол
Шакира
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