Шакира призналась, что поставила карьеру на паузу ради Жерара Пике

Колумбийская певица Шакира рассказала, чем ей пришлось пожертвовать во время отношений с бывшим защитником сборной Испании Жераром Пике.

«Долгое время я откладывала свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол. Ради любви пришлось многим пожертвовать», — приводит слова Шакиры The Sunday Times.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 11 лет совместной жизни. Отмечалось, что причиной разрыва стали измены футболиста. У пары есть двое детей: Милан и Саша.

Пике завершил свою карьеру в конце 2022-го в «Барселоне». Также 37-летний испанец выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».