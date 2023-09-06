Тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб в зоне СВО

Детский тренер Подольской хоккейной школы Дмитрий Тараев погиб в зоне СВО на Украине, сообщила пресс-служба «Витязя».

«Безмерная утрата, приносим свои соболезнования семье и родным. Светлая память о мужестве и добром характере нашего товарища будет жить в сердцах всегда», — сказано в заявлении.

Также пресс-служба подмосковного клуба отметила, что ежегодный Открытый чемпионат городского округа Подольск будет носить имя Тараева. Участники турнира проведут сезон в траурных повязках. Подольская школа, в которой тренировал Тараев, базируется во дворце спорта «Витязь».

Тараев выступал на позиции нападающего в турнирах по хоккею на любительском уровне. Потом он стал детским тренером. Ему было 26 лет.