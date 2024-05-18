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Сегодня, 16:00

«Динамо» может стать чемпионом завтра. Что нужно «Зениту» и «Краснодару», чтобы помешать москвичам

Гол Фабиана Бульбуэна в ворота «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 29-го тура (4:1) и вплотную приблизилось к долгожданному золоту. Бело-голубые могут впервые стать чемпионами России уже завтра. Это случится, если «Краснодар» потеряет очки в Сочи, а «Зенит» в Грозном.
Если же кто-то из конкурентов останется в чемпионской гонке до последнего тура, то москвичам хватит даже ничьей в «Краснодаре». «Зенит» не в такой ситуации не спасут две победы, ведь при равенстве очков преимущество по личным встречам будут у команды Марцела Лички (3:2, 1:0).

Сине-бело-голубые доведут чемпионскую серию по шести сезонов, если обыграют «Ахмат» (в гостях) и «Ростов» (дома), а «Краснодар» победит «Динамо».

«Быкам» для исторического трофея тоже нужно набрать шесть очков с «Сочи» (в гостях) и «Динамо» (дома), а также дождаться осечки «Зенита». В таком случае южане завершат чемпионат вровень с бело-голубыми, но будут выше по результатам очного противостояния (матч первого круга они выиграли 3:1).

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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