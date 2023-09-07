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Сегодня, 14:12

В Ленинградской области фура наехала на группу детей-велосипедистов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Выборском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием фуры и велосипедистов.

7 сентября фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения.

«По информации комитета по здравоохранению Ленинградской области, в ДТП погибли двое детей, еще семь человек пострадали, в том числе шестеро детей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Дети, попавшие в ДТП, обучаются в Сестрорецкой школе олимпийского резерва. Их сопровождал тренер, которые ехал рядом на легковом автомобиле.

Источник: ТАСС
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