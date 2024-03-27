Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

27 марта, 18:35

Выжившие во время теракта в «Крокусе» супруги приехали на вечер памяти

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Жители Москвы Ольга и Ефим Фидря, которые 22 марта выжили во время теракта в «Крокус Сити Холле», приехали в Санкт-Петербург на вечер памяти, который проведет группа «Пикник».

Супруги приобрели билеты на концерт, когда узнали, что собранные средства направят на помощь пострадавшим при теракте.

Ольга и Ефим 22 марта пришли на концерт «Пикника» в «Крокусе», но так и не успели зайти в зрительный зал. Супруги услышали звуки стрельбы еще в фойе и вместе с другими людьми забаррикадировались от террористов в туалете.

«Мы не успели зайти в зал. Мы были в фойе, когда услышали крики. Подумали, что это уже артисты выходят на сцену, и поспешили ко входу. Но тут услышали выстрелы и поняли, что что-то происходит не то, и побежали в другом направлении на минус первый этаж. Скрылись с небольшой группой людей в туалете. Закрылись просто, держали дверь. Надеялись, что террористы нас не найдут. Когда стал уже слишком сильный дым — тяжело дышать, вышли через подземную парковку на улицу», — приводит РЕН ТВ слова Ефима Фидря.

Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» вечером 27 марта проведут в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. Трансляция начнется в 19.00.

Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии, выигрывая 3:0
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матчи первой и второй лиг начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Вечер памяти жертв теракта в «Крокусе»: концерт группы «Пикник» — прямой эфир РЕН ТВ