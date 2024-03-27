Выжившие во время теракта в «Крокусе» супруги приехали на вечер памяти

Жители Москвы Ольга и Ефим Фидря, которые 22 марта выжили во время теракта в «Крокус Сити Холле», приехали в Санкт-Петербург на вечер памяти, который проведет группа «Пикник».

Супруги приобрели билеты на концерт, когда узнали, что собранные средства направят на помощь пострадавшим при теракте.

Ольга и Ефим 22 марта пришли на концерт «Пикника» в «Крокусе», но так и не успели зайти в зрительный зал. Супруги услышали звуки стрельбы еще в фойе и вместе с другими людьми забаррикадировались от террористов в туалете.

«Мы не успели зайти в зал. Мы были в фойе, когда услышали крики. Подумали, что это уже артисты выходят на сцену, и поспешили ко входу. Но тут услышали выстрелы и поняли, что что-то происходит не то, и побежали в другом направлении на минус первый этаж. Скрылись с небольшой группой людей в туалете. Закрылись просто, держали дверь. Надеялись, что террористы нас не найдут. Когда стал уже слишком сильный дым — тяжело дышать, вышли через подземную парковку на улицу», — приводит РЕН ТВ слова Ефима Фидря.

Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» вечером 27 марта проведут в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. Трансляция начнется в 19.00.