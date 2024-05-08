Кучеров, Мэттьюс и Маккиннон претендуют на «Тед Линдсей Эворд»

НХЛ назвала тройку финалистов на приз «Тед Линсдей Эворд», вручаемый самому выдающемуся игроку сезона по итогам голосования профсоюза хоккеистов НХЛ.

В итоговую тройку вошли россиянин Никита Кучеров («Тампа»), Нэйтан Маккиннон («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

Кучеров и Мэттьюс по разу выигрывали награду. Маккиннон может стать ее обладателем впервые.

Кучеров в регулярном чемпионате набрал 144 (44+100) очка в 81 игре и стал лучшим бомбардиром лиги. На счету Маккиннона 140 (51+89) очков в 82 матчах этого регулярного чемпионата. В активе Мэттьюса 107 (69+38) очков в 81 игре.

Действующим обладателем «Тед Линсдей Эворд» является форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который четырежды выигрывал награду.

7 мая стало известно, что Кучеров, Маккиннон и Макдэвид вошли в финальную тройку номинантов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона (за наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате), его обладателя голосованием определяют члены ассоциации хоккейных журналистов.