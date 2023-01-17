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Сегодня, 18:38

Юрист оценила перспективы обращения РФС в Верховный суд Швейцарии

Виктория Кравченко
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Юрист Анна Анцелиович рассказала, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) можно обжаловать в Верховном суде Швейцарии только в случае наличия процессуальных нарушений при рассмотрении дела.

«В любом случае в Верховном суде Швейцарии решение обжалуется не по существу, а только по процедурным или процессуальным моментам. Есть ли смысл обращения в Верховный суд Швейцарии? Если в деле есть какие-то процессуальные отступления, то да, имеет смысл. Если их нет, то подавать бессмысленно, потому что по существу верховный суд не рассматривает дело», — цитирует Анцелиловича ТАСС.

17 января стало известно, что адвокаты РФС получили полный текст решения CAS на отстранение от международных турниров со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: https://tass.ru/sport/16818935
ФИФА
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