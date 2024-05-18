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Сегодня, 18:26

«Локомотив» победил «Факел» в Москве благодаря дублю Сулейманова

Алина Савинова
Игроки «Локомотива» в матче с «Факелом».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» обыграл «Факел» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:0. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

За железнодорожников дублем отметился Тимур Сулейманов — он забил голы на 11-й и 53-й минутах встречи.

«Локомотив» одержал третью победу подряд в чемпионате и с 50 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Факела» 29 баллов и 11-я строчка.

В заключительном туре сезона московский клуб сыграет против «Балтики», а воронежская команда встретится с «Ахматом».

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
9
49
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