«Локомотив» победил «Факел» в Москве благодаря дублю Сулейманова

«Локомотив» обыграл «Факел» в матче 29-го тура чемпионата России — 2:0. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

За железнодорожников дублем отметился Тимур Сулейманов — он забил голы на 11-й и 53-й минутах встречи.

«Локомотив» одержал третью победу подряд в чемпионате и с 50 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Факела» 29 баллов и 11-я строчка.

В заключительном туре сезона московский клуб сыграет против «Балтики», а воронежская команда встретится с «Ахматом».