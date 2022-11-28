Где покататься на снегоходах в России: места и цены

Внутренний туризм набирает все большую популярность. Зимой это могут быть не только городские и горнолыжные прогулки, но и езда на снегоходах. Рассказываем о некоторых регионах, где можно с удовольствием покататься.

Планируя поездку, важно помнить, что для управления арендованным снегоходом водительское удостоверение не требуется, если предполагается поездка по короткому маршруту и под присмотром инструктора. Для самостоятельных и длительных поездок может понадобиться «корочка» тракториста-машиниста категории АI — это совсем не то же самое, что удостоверение водителя мотоцикла А1. Поэтому вопрос о необходимости иметь документы желательно выяснить заранее.

Разрабатывая самостоятельный маршрут, следует учитывать, что в большинстве случаев топливо и необходимое снаряжение потребуется оплатить отдельно. Собрали не только популярные, но и необычные места.

Якутия

Что учесть:

Сезон катаний начинается с середины ноября и заканчивается в марте. В Якутии зимой прохладно, вернее, очень холодно: «полюс холода» Оймякон находится именно здесь. За счет сухого воздуха и сильного ветра запросто можно получить обморожение. Поэтому, выбираясь в регион из центра России, нечего даже думать о в привычных синтепоновых куртках и вязаных шапках. Нужна серьезная экипировка.

Как добраться:

В Якутске и Нерюнгри есть аэропорты, но прямых рейсов в них не так много, если вылет не из Москвы. Зато налажено железнодорожное сообщение со множеством российских городов.

Маршруты и стоимость:

Средняя длина трассы для новичков — 10-20 км. Стоимость часа катания — от 3500 рублей.

Чаще всего предлагаются маршруты длиной 30-50 км. Они предполагают пересеченную местность, поэтому занимают несколько часов. Стоимость проката снегохода на сутки — от 14 000 до 25 000 рублей.

Можно найти экстремальные туры на горных снегоходах.

Сахалин

Что учесть:

На острове муссонный климат: высокая влажность, но умеренно низкая по сравнению с Якутией температура.

Как добраться:

Только самолетом до Южно-Сахалинска, вопрос с морскими перевозками пока не решен.

Маршруты и стоимость

Популярны катания вдоль побережья длительностью 1-4 часа. Стоимость поездки зависит от вида снегохода и начинается от 3500 рублей.

Можно купить экскурсию, в цену которой включено катание на снегоходах — от 20 000 с человека (перелет и проживание оплачиваются отдельно).

Отдых на снегоходах. Фото Global Look Press

Чукотка

Что учесть:

Некоторые населенные пункты находятся за полярным кругом, поэтому при планировании поездки стоит уточнить «расписание» полярной ночи. Наиболее удачный период для катания: февраль — апрель.

Как добраться:

Только авиасообщение — аэропорт расположен в Анадыре. Железной дороги на Чукотке нет.

Маршруты и стоимость

Популярные трассы располагаются в окрестностях бухты Провидения, однако можно покататься и в пределах города: тундра начинается сразу по выезде из Анадыря.

Цена часа поездки: от 3000 до 5000 рублей.

Краткосрочная аренда — это не только отдых, но и способ подобрать снегоход по душе. Подходящую модель впоследствии удобно искать на «Авито Авто», где представлено около 40 тысяч объявлений с самыми разнообразными моделями

Сибирь

Хакасия

Что учесть:

Село Приисковое, считающееся аналогом Куршевеля в кругах ценителей, находится именно в Хакасии.

Как добраться:

Поездом или самолетом до Абакана.

Маршруты и стоимость:

В Приисковом представлены различные виды трасс, есть горные маршруты. Аренда снегохода на сутки будет стоить 20 000-25 000 тысяч, в такую же сумму обойдутся услуги инструктора.

Омск

Что учесть:

Маршруты есть как на территории области, так и в городской черте. Есть большой выбор точек проката, которые, помимо снегохода, дают в аренду необходимую защитную экипировку для взрослых и детей. Туристы могут выбрать как отдельный пункт аренды, так и в комплексе с проживанием на базе отдыха или в санатории.

Как добраться:

Самолетом или поездом,транспортная доступность региона хорошая.

Маршруты и стоимость:

В пределах Омска есть возможность взять снегоход на час, стоимость услуги — от 2500 рублей. Трассы рассчитаны как на новичков, так и на профессионалов. Прокат на сутки обойдется в среднем в 20 000.

Отдых на снегоходах. Фото Global Look Press

Томск

Что учесть:

Как и в Омске, здесь можно найти базу для тренировок в пределах города. Продолжительность проката: от 10 минут. Часто на базе за дополнительную плату можно получить и вводный курс обучения от инструктора.

Как добраться:

Самолетом или поездом.

Маршруты и стоимость:

Трассы по прямой и по пересеченной местности (поле, лес). В среднем час проката — от 4000 рублей.

Урал

Челябинск

Что учесть:

В «самом суровом» городе России зимой довольно низкие температуры, что позволяет в сезон кататься даже по водоемам.

Как добраться:

Самолетом или поездом.

Маршруты и стоимость:

В Челябинской области расположено несколько баз, специализирующихся на прокате снегоходов. Поэтому существуют варианты как для новичков, передвигающихся под присмотром инструктора, так и сложные трассы через реки и озера, с подъемами и спусками, точками для разгона и т.д. В среднем час катания обходится в 3500 рублей.

Ханты-Мансийск

Что учесть:

Традиционно ХМАО считается регионом, в котором приоритетен этнотуризм и катание на упряжках хаски. Но это потому, что для местных жителей снегоходы — повседневность, а не развлечение.

Обычно для повседневной жизни используются транспортные или туристические снегоходы. Выбрать подходящий можно на «Авито Авто» с удобным поиском, позволяющим фильтровать транспортные средства по восьми параметрам: тип, марка, модель, мощность, год выпуска, объем двигателя, количество пассажиров и даже ширина гусеницы.

Как добраться:

Самолетом до Ханты-Мансийска. Поезда непосредственно в столицу округа не ходят, но можно добраться из соседних городов (примерно за 300 км от места назначения).

Маршруты и стоимость:

Прямо в городе построена трасса с искусственными препятствиями, но можно найти базу за городом и разогнаться по льду. Стоимость часа поездки — от 2500 до 8000 рублей.

Екатеринбург

Что учесть:

В регионе умеренный климат. Однако необходимо иметь с собой не только защитный шлем, балаклаву, очки, но и теплый костюм с варежками.

Как добраться:

Самолетом или поездом.

Маршруты и стоимость:

Есть возможность проехать по «готовым» трассам или проложить собственный путь. Стоимость часа поездки начинается от 2000, аренда на весь день — от 15 000 рублей. Предложения включают маршруты длительностью 2 часа или 1-2 суток.

Отдых на снегоходах. Фото Global Look Press

Ленинградская область

Что учесть:

В Европейской части России выбор мест отдыха гораздо шире, чем за Уральскими горами. Поэтому базы со снегоходами расположены не только в Ленинградской области (Лупполово, Старая Свирица и т.д.), но и в пригородах Санкт-Петербурга (Зеленогорск).

Маршруты и стоимость:

Есть «прямые» и сложные маршруты по склонам и по равнинной местности. Стоимость зависит не только от типа снегохода и его марки, но и от удаленности базы от города: чем дальше от Петербурга, тем дешевле. Средняя цена за час: 2000-3000 рублей.

Подмосковье

Что учесть:

В Подмосковье, пожалуй, самый большой выбор мест отдыха и проката и самое большое разнообразие услуг. Базы со снегоходами расположены по всему Подмосковью и Новой Москве: Целеево, Серпухов, Мытищи, Балашиха, Солнечногорск. Некоторые компании даже осуществляют доставку снегоходов к месту катания.

Маршруты и стоимость:

Стоимость зависит от типа снегохода, сложности трассы и комплекса услуг, которые входят в аренду. Минимальная стоимость: 2500-3000 рублей в час.