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Олимпиада

Сегодня, 18:05

Матыцин: «Россия и Белоруссия ощущают себя самодостаточными спортивными державами»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия и Белоруссия в рамках союзных отношений активно развивают спортивную сферу и являются самодостаточными спортивными державами, несмотря на санкции и внешнее давление, информирует ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Министерства спорта и туризма Белоруссии.

По словам главы Минспорта РФ, все эти годы «мы чувствовали и продолжаем ощущать, что мы единая спортивная семья, корнями уходящая в наше победное советское прошлое».

«И сегодня мы, будучи двумя независимыми государствами, как союзники продолжаем активно развивать спорт и физическую культуру, делать все необходимое для того, чтобы обеспечить наших атлетов и тренеров насыщенным спортивным календарем», — сказал Матыцин в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии во время церемонии награждения юбилейной медалью Минспорта РФ, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

Источник: ТАСС
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