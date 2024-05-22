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Вместе с Тони Кроосом из футбола уходит дух старой школы. Немец сам ухаживал за бутсами и восхищался Гердом Мюллером

Тони Кроос завершит свою карьеру по окончании чемпионата Европы-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Тони Кроос.
Фото Global Look Press
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Кроос выделялся не только точностью передач.

«Они либо выше облаков, либо ниже плинтуса»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос завершит карьеру по окончании чемпионата Европы, который этим летом пройдет на его родине в Германии. Полузащитник уходит на пике: в текущем сезоне он являлся безусловно основным в клубе (шестой по игровым минутам во всех турнирах), помог ему выйти в очередной финал Лиги чемпионов (вспомните гениальный ассист на Винисиуса в первом полуфинале с «Баварией») и даже триумфально вернулся в сборную, с которой вообще-то попрощался после Евро-2020, — в двух сыгранных товарищеских матчах оформил по ассисту. Вместе с Кроосом из европейского футбола пропадает целая эпоха: немец — один из последних символов консервативной старой школы, из-за менталитета которой многие и полюбили игру.

Тони Кроос. «Глава подходит к концу». Тони Кроос объявил о завершении карьеры после Евро

Тони всегда выделялся на поле невероятной точностью передач: за 10 лет в «Реале» процент успешных передач ни разу не упал ниже 92% — как будто выступал не человек, а нейросеть. Потрясающие цифры рождались из спокойствия полузащитника — казалось, что он вообще не переживает из-за происходящего на поле. Сам Кроос не раз говорил о том, как важно научиться управлять эмоциями и подчинить их себе на пользу. Не важно, какой матч предстоит — финал Лиги чемпионов или встреча с условным «Кадисом»: немец всегда максимально сконцентрирован. «Они либо выше облаков, либо ниже плинтуса. Я не такой — всегда эмоционально нахожусь где-то посередине», — описывал себя футболист.

Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Из-за леденящего спокойствия Тони никогда не позволял себе на поле чрезвычайных эмоций — даже после забитых мячей и выигранных трофеев. Для многих футболистов празднование гола — небольшой спектакль, в котором они могут проявить себя как шоумены, но только не для Крооса. В чрезмерной радости он видит неискренность.

«Отрепетированные танцы, элементы хореографии — считаю все это глупостью, — делился полузащитник. — Более того, некоторые игроки прячут предметы в гетрах. Обамеянг как-то надел маску во время празднования. Для меня это перебор. Это не лучший пример для молодежи, как и дерганья Гризманна. Мне всегда нравилось, как празднует Герд Мюллер. Он просто подпрыгивал, подтягивал трусы — и это была чистая радость, ничего более. Внутри я очень счастлив, когда забиваю, но это почти не проявляется снаружи».

Тони Кроос в&nbsp;сборной Германии. Биография Тони Крооса: звезда сборной Германии и «Реала»

«Когда решение принимается ради денег, для футбола наступают тяжелые времена»

Кроос ставит в пример Герда Мюллера, а ведь он и сам бы отлично смотрелся в той олдскульной эпохе. Снаружи он точно соответствует духу 1960-1970-х: главная деталь его внешнего вида — бутсы из 2010-х, в которых немец выступает уже больше десятилетия. При необходимости он лишь менял порванные на новые, но никогда не изменял модели — белым adidas Adipure11 Pro 2 с каноничными тремя черными полосками. Более того, весь уход за амуницией футболист тоже брал на себя: подготавливал их перед играми и ухаживал после — совершенная дикость для современного футболиста.

«Я еще не видел ни одного игрока «Мадрида», который сам чистит бутсы и готовит их к матчам. Мои бутсы очень важны для меня на поле, больше, чем для других игроков. Чувствую себя комфортно только в этой модели. Не знаю почему — возможно, дело в материале и цвете. Некоторые игроки могут сыграть в новой паре бутс на следующий день после того, как получили ее. Я не такой, мне нужно чувствовать себя комфортно», — рассказал Тони.

Тони Кроос не меняет модель бутс больше 10 лет.
Фото Global Look Press

С похожим трепетом Кроос подходит и к остальной амуниции. Например, его бесили футболки-поло, которые все чаще становятся основной комплектов форм. В этом вопросе немец выступал с позиции пожившего ворчуна, не понимая, зачем обновлять уже привычные и комфортные джерси. «Футболки с воротником неудобны и некрасивы. А наверху есть еще две пуговицы. Еще пара пуговиц — и мы будем играть в рубашках?» — не понимал немец.

Очевидно, что Тони с большим удовольствием переместился бы в футбол середины прошлого века, где не было никакого разнообразия форм и бутс. Все выглядели максимально консервативно.

Тони Кроос. Кроос отдал великую голевую в Лиге чемпионов. В 34 он проводит один из лучших сезонов в карьере

Но еще больше удовольствия та эпоха бы принесла из-за отсутствия больших денег: Кроос — еще один хейтер того, как миллиарды меняют карту футбольного мира и заставляют молодых футболистов разрубать мечты ради огромного заработка. «Когда решение принимается ради денег, для футбола, который мы знаем и любим, наступают тяжелые времена», — рассуждал немец.

Тони Кроос.
Фото Global Look Press

Менталитет полузащитника однозначно помог ему стать тем, кем он в итоге получился, — иконой мадридского «Реала» и одним из величайших футболистов современности. Еще недавно говорили о том, что Кроос заслуживает «Золотой мяч», теперь же готовятся к его триумфальному завершению карьеры. Без строгости в мыслях Тони вряд ли бы превратился в хладнокровного исполнителя на поле. Таких, как он, в современном футболе почти не осталось: при этом он не просто недовольный современностью ворчун. Кроос — проводник олдскульного футбола с его искренностью и теплотой. С его уходом эта приятная для многих эпоха отдаляется все сильнее.

Тони Кроос
Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Реал
Герд Мюллер
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