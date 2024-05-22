Вместе с Тони Кроосом из футбола уходит дух старой школы. Немец сам ухаживал за бутсами и восхищался Гердом Мюллером

Кроос выделялся не только точностью передач.

«Они либо выше облаков, либо ниже плинтуса»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос завершит карьеру по окончании чемпионата Европы, который этим летом пройдет на его родине в Германии. Полузащитник уходит на пике: в текущем сезоне он являлся безусловно основным в клубе (шестой по игровым минутам во всех турнирах), помог ему выйти в очередной финал Лиги чемпионов (вспомните гениальный ассист на Винисиуса в первом полуфинале с «Баварией») и даже триумфально вернулся в сборную, с которой вообще-то попрощался после Евро-2020, — в двух сыгранных товарищеских матчах оформил по ассисту. Вместе с Кроосом из европейского футбола пропадает целая эпоха: немец — один из последних символов консервативной старой школы, из-за менталитета которой многие и полюбили игру.

Тони всегда выделялся на поле невероятной точностью передач: за 10 лет в «Реале» процент успешных передач ни разу не упал ниже 92% — как будто выступал не человек, а нейросеть. Потрясающие цифры рождались из спокойствия полузащитника — казалось, что он вообще не переживает из-за происходящего на поле. Сам Кроос не раз говорил о том, как важно научиться управлять эмоциями и подчинить их себе на пользу. Не важно, какой матч предстоит — финал Лиги чемпионов или встреча с условным «Кадисом»: немец всегда максимально сконцентрирован. «Они либо выше облаков, либо ниже плинтуса. Я не такой — всегда эмоционально нахожусь где-то посередине», — описывал себя футболист.

Тони Кроос. Фото Global Look Press

Из-за леденящего спокойствия Тони никогда не позволял себе на поле чрезвычайных эмоций — даже после забитых мячей и выигранных трофеев. Для многих футболистов празднование гола — небольшой спектакль, в котором они могут проявить себя как шоумены, но только не для Крооса. В чрезмерной радости он видит неискренность.

«Отрепетированные танцы, элементы хореографии — считаю все это глупостью, — делился полузащитник. — Более того, некоторые игроки прячут предметы в гетрах. Обамеянг как-то надел маску во время празднования. Для меня это перебор. Это не лучший пример для молодежи, как и дерганья Гризманна. Мне всегда нравилось, как празднует Герд Мюллер. Он просто подпрыгивал, подтягивал трусы — и это была чистая радость, ничего более. Внутри я очень счастлив, когда забиваю, но это почти не проявляется снаружи».

«Когда решение принимается ради денег, для футбола наступают тяжелые времена»

Кроос ставит в пример Герда Мюллера, а ведь он и сам бы отлично смотрелся в той олдскульной эпохе. Снаружи он точно соответствует духу 1960-1970-х: главная деталь его внешнего вида — бутсы из 2010-х, в которых немец выступает уже больше десятилетия. При необходимости он лишь менял порванные на новые, но никогда не изменял модели — белым adidas Adipure11 Pro 2 с каноничными тремя черными полосками. Более того, весь уход за амуницией футболист тоже брал на себя: подготавливал их перед играми и ухаживал после — совершенная дикость для современного футболиста.

«Я еще не видел ни одного игрока «Мадрида», который сам чистит бутсы и готовит их к матчам. Мои бутсы очень важны для меня на поле, больше, чем для других игроков. Чувствую себя комфортно только в этой модели. Не знаю почему — возможно, дело в материале и цвете. Некоторые игроки могут сыграть в новой паре бутс на следующий день после того, как получили ее. Я не такой, мне нужно чувствовать себя комфортно», — рассказал Тони.

Тони Кроос не меняет модель бутс больше 10 лет. Фото Global Look Press

С похожим трепетом Кроос подходит и к остальной амуниции. Например, его бесили футболки-поло, которые все чаще становятся основной комплектов форм. В этом вопросе немец выступал с позиции пожившего ворчуна, не понимая, зачем обновлять уже привычные и комфортные джерси. «Футболки с воротником неудобны и некрасивы. А наверху есть еще две пуговицы. Еще пара пуговиц — и мы будем играть в рубашках?» — не понимал немец.

Очевидно, что Тони с большим удовольствием переместился бы в футбол середины прошлого века, где не было никакого разнообразия форм и бутс. Все выглядели максимально консервативно.

Но еще больше удовольствия та эпоха бы принесла из-за отсутствия больших денег: Кроос — еще один хейтер того, как миллиарды меняют карту футбольного мира и заставляют молодых футболистов разрубать мечты ради огромного заработка. «Когда решение принимается ради денег, для футбола, который мы знаем и любим, наступают тяжелые времена», — рассуждал немец.

Тони Кроос. Фото Global Look Press

Менталитет полузащитника однозначно помог ему стать тем, кем он в итоге получился, — иконой мадридского «Реала» и одним из величайших футболистов современности. Еще недавно говорили о том, что Кроос заслуживает «Золотой мяч», теперь же готовятся к его триумфальному завершению карьеры. Без строгости в мыслях Тони вряд ли бы превратился в хладнокровного исполнителя на поле. Таких, как он, в современном футболе почти не осталось: при этом он не просто недовольный современностью ворчун. Кроос — проводник олдскульного футбола с его искренностью и теплотой. С его уходом эта приятная для многих эпоха отдаляется все сильнее.