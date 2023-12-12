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Олимпиада

Сегодня, 13:25

Глава ОКР заявил, что лишь единицы российских спортсменов поедут на Игры

Виктория Кравченко
Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что условия МОК неприемлемы для подавляющего большинства российских спортсменов.

«Еще в конце марта, когда вышли первые рекомендации МОК в отношении международных спортивных федераций, я говорил, что эти условия неприемлемы, они абсолютно нелегитимны, правовая основа у этих решений отсутствует. На этих условиях подавляющее число российских спортсменов посчитает неприемлемым выступление на подобного рода Играх, и лишь единичные нейтрализованные спортсмены смогут принять участие в Олимпиаде», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Кроме того, МОК подчеркнул, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде в Париже. Запрет распространяется на все мероприятия и объекты Игр-2024.

Станислав Поздняков
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