Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 20:07

Матыцин: «МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность, — сказал Матыцин. — При этом до сих пор не сформулировано четких обоснованных критериев допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр, а в разных видах спорта международные федерации устанавливают свои правила игры и игнорируют рекомендации МОК».

Также Матыцин считает, что МОК не защищает интересы мирового спорта и спортсменов.

«Это лишь подтверждает, что в нынешнем виде Международный олимпийский комитет в нужной мере уже не представляет и не защищает интересы мирового спорта и спортсменов и значительно теряет вес и компетенции как международный регулятор. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — регионы Российской Федерации, их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России и в составе российской сборной. Мы обеспечиваем все необходимые условия для того, чтобы они были частью национальной системы спорта и обладали всеми социальными гарантиями», — добавил Матыцин.

Как информирует ТАСС, в МОК заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

ОКР не может получать финансирование от МОК и выполнять функции национального олимпийского комитета.

Олег Матыцин
МОК
ОКР
6
Обсудить
Читайте также
Алина Загитова оценила свое выступление в Уфе с новой программой
Блондинка из «Астон Виллы» отказалась от непристойного предложения в 100 000 евро
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Журналист Херш заявил, что премьеру Израиля Нетаньяху пришел конец
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родионенко — об отстранении ОКР: «Они пытаются нас обессилить, но мы это переживем»