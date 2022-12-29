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Сегодня, 17:55

Хоркина — о Бахе: «Не можешь справиться с давлением — уйди»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина высказалась о политике главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в отношении спортсменов из России.

«Он много чего уже говорил. Он знает, чем жертвуют спортсмены; он знает важность для спортсмена и для страны звучания национального гимна и родного флага. Не могу понять, зачем он так делает. Не можешь справиться с давлением — уйди. Он же должен это понимать, что он один из нас. Он знает, что стать олимпийским чемпионом — это тяжелейший путь. А сейчас, когда принимаются решения по отстранению российских и белорусских спортсменов, которые готовы завтра выйти и победить — это столько сломанных человеческих судеб, как жить с таким дальше? Мне было бы тяжело», — приводит слова Хоркиной Metaratings.ru.

В начале декабря саммит МОК оставил в силе рекомендацию об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров. При этом Бах уже несколько раз подчеркивал, что решения об участии в соревнованиях должны приниматься исключительно по спортивному принципу.

Источник: Metaratings
Светлана Хоркина
Томас Бах
МОК
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