Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 18:43

Пирог — о критериях МОК по допуску россиян: «Организация находится в полной зависимости от западных спонсоров. Это убивает спорт»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог прокомментировал для «СЭ» критерии МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Ничего нового в заявлении Томаса Баха мы не услышали. Глава МОК продолжает повторять как мантру то, что ему сказали его западные хозяева, — сказал Пирог «СЭ». — МОК пытается создать максимально неприемлемые условия для наших спортсменов. Мы уже выступали без флага и гимна. Сейчас, по мнению МОК, этого уже недостаточно, поэтому возникла необходимость ввести новые барьеры для россиян. Как один из примеров, в командных видах спорта нам теперь нельзя участвовать. Напомню, что Россия — признанный лидер в волейболе, гандболе, пляжном волейболе, синхронном плавании».

Также Пирог высказался о других критериях от МОК.

«Еще один барьер — отсечь атлетов, связанных с силовыми органами. Ни для кого не секрет, что большинство спортсменов в России представляют ведомственные общества ЦСКА и «Динамо». Наконец, и совсем нелепый критерий: не допускать спортсменов, проявивших свою гражданскую позицию в поддержке собственного государства. Бах со всей серьезностью предложил создавать комиссии, которые будут рассматривать действия наших атлетов не на спортивных площадках, а на митингах и концертах... О чем это все говорит! МОК в очередной раз расписался в том, что сегодня он больше выполняет роль политического жандарма в мировом спорте, нежели проводника олимпийских ценностей. Организация находится в полной зависимости от своих западных спонсоров. Это печально, потому что убивает спорт», — добавил он.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В начале этого года в МОК заявили о намерении рассмотреть условия выступления россиян и белорусов.

Дмитрий Пирог
МОК
3
Обсудить
Читайте также
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Бах не считает недопуск связанных с вооруженными силами РФ спортсменов дискриминацией
Гамова — о недопуске волейболистов из России до международных соревнований: «Уже видим, что это сказывается отрицательно»
Бах заявил, что ни разу не общался с Путиным за последний год
В Госдуме назвали незаконными критерии МОК по допуску российских спортсменов
Бах рассказал, какими рекомендациями руководствовались в исполкоме МОК по будущему российских спортсменов
В МОК заявили, что решение по вопросу допуска России должны принимать комиссии спортивных федераций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Батыршина шокирована тем, что на заседании исполкома МОК не обсуждался вопрос возвращения россиян на турниры

Родионенко: «То, что предложил Бах — невозможно! На такое соглашаться не нужно»