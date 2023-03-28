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Родионенко: «То, что предложил Бах — невозможно! На такое соглашаться не нужно»

Алина Савинова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на позицию МОК по допуску россиян на международные турниры.

«То, что предложил Бах — невозможно. Это невозможно! Как они это себе представляют? Абсурд! Ни одна спортивная федерация не согласится участвовать в Олимпиаде с такими условиями. Они предлагают спортсменам участвовать как изгоям. На такое соглашаться не нужно. Чуть позже будет официальный ответ от ОКР, давайте дождемся ответа», — приводит Sport24 слова Родионенко.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://sport24.ru/news/gymnastics/2023-03-28-rodionenko-to-chto-predlozhil-bakh-nevozmozhno-absurd-na-takoye-soglashatsya-ne-nuzhno
Томас Бах
МОК
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