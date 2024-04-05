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Сегодня, 15:33

Депутат призвал проверить главу МОК по статье вмешательства в жизнь россиян

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Томас Бах.
Фото AFP
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Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев попросил Следственный комитет РФ проверить заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что комитет следит за словами российских спортсменов о политике.

«С учетом того, что Следственный комитет РФ системно и последовательно проводит фиксацию различных преступлений против России, нашей национальной безопасности, прошу вас поручить проверить данный акт агрессии Томаса Баха по всей строгости нашего закона», — приводит слова Хамзаева РИА «Новости».

Ранее Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом сообщил, что за политическими высказываниями российских спортсменов идет слежка.

МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. 19 марта исполком организации сообщил, что максимальное количество россиян, которые смогут отобраться на Игры в Париже, — 55 человек. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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