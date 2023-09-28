Фетисов: «Бах не существует для меня как президент МОК»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился с «СЭ» мнением о деятельности нынешнего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Касаемо Баха... Он не существует для меня как президент МОК. Он сам олимпийский чемпион, который, по сути дела, своими решениями попирает все, что создано не им, а многими поколениями в непростые для мира времена.

Олимпийское движение считалось символом единения, спортивного принципа. Пьер де Кубертен говорил, что спорт — мост для разрешения конфликтов. Это возможность общения, и, конечно, это все на самом деле меняет смысл этой организации. Здесь надо подумать о том, что, скорее всего, она не соответствует тем принципам, которые сделали Олимпийские игры самым смотрибельным спортивным мероприятием», — сказал Фетисов «СЭ».

4 сентября Бах высказался о возможном допуске российских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже. По его словам, спортсмены, которые не поддерживают СВО и не связаны с военными структурами, должны быть допущены на Игры в нейтральном статусе.