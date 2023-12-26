Ловчев выразил свою позицию по поводу нейтрального статуса россиян на Олимпийских играх

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев рассказал о своем отношении к российским спортсменам, которые согласны выступать в нейтральном статусе.

«Я буду относиться к ним как к русским ребятам, если они не предадут страну. Не стану таких спортсменов осуждать, но патриотами их не назову. Мне милее позиция, что мы никуда не поедем без российского флага и гимна! Вот эту позицию я уважаю», — приводит слова Ловчева Sport24.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно релизу на официальном сайте МОК, на данный момент лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.