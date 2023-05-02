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Сегодня, 17:19

Матыцин: «С российской стороны в Олимпийских играх составит порядка 180 спортсменов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что около 180 российских спортсменов смогут участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае допуска на соревнования и с учетом успешного прохождения отбора.

«В случае, если наши спортсмены успешно пройдут квалификационные турниры и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны в Олимпийских играх составит порядка 180 спортсменов. В связи с этим мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными организациями и отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран», — приводит слова Матыцина ТАСС.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.

Источник: https://tass.ru/sport/17660373
Олимпиада
Олег Матыцин
МОК
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