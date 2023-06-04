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Шиманская считает, что не нужно отказываться от нейтрального флага

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 2000 года по художественной гимнастике в групповых упражнениях Вера Шиманская считает, что российские спортсмены не должны отказываться от возможности выступать под нейтральным флагом.

«Я согласна с пятиборцем Александром Лесуном, который считает, что российским спортсменам стоит соглашаться на выступления под нейтральным флагом. Умение не купишь, оно нарабатывается очень сложно. Ощущение побед, ощущение того, что ты можешь все, приходит к спортсмену ненадолго. Это очень сложно наработать и очень быстро можно потерять, три дня без тренировок нужно потом наверстывать три месяца, чтобы войти в форму и вернуть себе те ощущения. Для каждого спортсмена очень важно выступать, это его профессия. И ему очень тяжело осознавать, что он вынужден пропускать международные турниры из-за сложившейся ситуации и соревноваться только в России. Но все равно спортсменам нужно продолжать заниматься любимым делом, не нужно паниковать, потому что все проходящее в этой жизни. Все равно, когда-то дверь откроется, пусть и с какими-то ограничивающими условиями», — приводит слова Шиманской ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) в марте 2022 года приняла решение временно запретить россиянам и белорусам выступать на турнирах под своей эгидой. Вопрос возможности возвращения спортсменов FIG планирует рассмотреть в июле.

В марте этого года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований в нейтральном статусе. Кроме того, до соревнований не будут допускаться спортсмены, которые публично поддержали СВО или связаны с вооруженными силами и органами национальной безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17923051
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