Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единая лига ВТБ. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:03

«Зенит» сравнял счет в полуфинальной серии с ЦСКА

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Зенит» дома победил ЦСКА во втором матче полуфинальном серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 93:81.

Самым результативным игроком встречи стал Сергей Карасев («Зенит») — 22 очка.

Счет в серии стал ничейным: 1-1. Третья игра пройдет 10 мая в Москве.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 93:81 (27:18, 19:19, 27:25, 20:19)

З: Карасев (22), Фрэйзер (20), Эртель, Хантер (по 14)

Ц: Тримбл (19), Хэнлан (18), М`Бай (13)

7 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».

Счет в серии: 1-1

Баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
21
11
Читайте также
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
В Москве 7 мая проходит инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-трансляция
Сын Андрея Тихонова взрывает Первую лигу. Три гола в трех матчах — и легендарного отца уже не обвиняют в кумовстве
Spiegel заявил о расколе в Евросоюзе из-за инаугурации Путина
Пасынок главкома ВСУ Сырского принял участие в автопробеге в честь Дня Победы
Популярное видео
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Зенит» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ