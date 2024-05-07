«Зенит» сравнял счет в полуфинальной серии с ЦСКА

Сегодня, 21:03
«Зенит» дома победил ЦСКА во втором матче полуфинальном серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 93:81.
Самым результативным игроком встречи стал Сергей Карасев («Зенит») — 22 очка.
Счет в серии стал ничейным: 1-1. Третья игра пройдет 10 мая в Москве.
Единая лига ВТБ
1/2 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 93:81 (27:18, 19:19, 27:25, 20:19)
З: Карасев (22), Фрэйзер (20), Эртель, Хантер (по 14)
Ц: Тримбл (19), Хэнлан (18), М`Бай (13)
7 мая. Санкт-Петербург. «КСК Арена».
Счет в серии: 1-1