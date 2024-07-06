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Сегодня, 16:27

Роднина: «Олимпийское движение находится в глубочайшем кризисе»

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на отказ российских борцов ехать на Олимпиаду в Париже.

«Если спортсмены приняли это решение, то оно продуманно и перспективно», — сказала Роднина «СЭ».

Также депутат Госдумы прокомментировал слова президента Федерации борьбы России Михаила Мамиашвили о том, что все происходящее — начало конца олимпийского движения.

«Олимпийское движение находится в глубочайшем кризисе. Отношение к российским и белорусским спортсменам, допуск непонятно кого — это уже не двойные, а непонятно какие стандарты. Российских можно наказывать, а израильских нельзя. Это первый показатель того, что в самом движении существуют большие проблемы, в первую очередь, в руководстве МОК», — добавила Роднина.

МОК пригласил на Олимпийские игры 10 российских борцов: Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Алана Остаева (все — вольная борьба), Магомеда Муртазалиева (греко-римская борьба), Наталью Малышеву, Алину Касабиеву и Елизавету Петлякову (все — женская борьба).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Константин Передерий

Сборная России по борьбе
Ирина Роднина
МОК
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